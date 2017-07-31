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  4. 31 Temmuz 2017 23:30

Almanya'dan Türkiye hakkında skandal talep !

Alman Hükümeti, Avrupa Birliği'ne Türkiye konusunda mali yardımla ilgili taleplerde bulundu.

Almanya'dan Türkiye hakkında skandal talep !
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Alman Hükümeti, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

Belgede, şu anda AB'den Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın daha güçlü bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili normların devamını sağlamak için şekillendirilmeleri gerektiği ifade edildiği belirtildi. Alman Hükümeti'nin AB'den talebinde "Yaptığımız yardımlar doğrudan sivil toplumun yararına olmalı"ifadesine yer verildiğine dikkat çekildi.

Görüşmeler dondurulmalı

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı.

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