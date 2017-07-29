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  4. 29 Temmuz 2017 15:40

Almanya'dan Türkiye'ye karşı şoke eden adım

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği'nden AB tarafından üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulmasını talep etti.

Almanya'dan Türkiye'ye karşı şoke eden adım
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Deutsche Welle’de yer alan habere göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan ödemelerin durdurulması talep etti. Buna karşılık, Ankara ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğini de vurgulayan Klöckner, “Hala Türkiye’nin AB üyesi olabileceğini düşünmüyorum fakat kapıyı çarpmanın ve artık birbiriyle konuşmamanın da pek zekice olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2005’te başlayan üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye 2014-2020 yılları arasında 4 milyar 450 milyon euro yardım yapılması beklenirken, DW’de yer alan habere göre şu ana kadar bu ödemelerin ufak bir bölümü gerçekleştirildi.

Klöckner, ödemelerin durdurulması talebi ile ilgili olarak, “Türkiye’ye aktarılan kaynaklar hukuk devleti ilkelerinin geliştirilmesi için öngörülüyor ancak Türkiye’de şu anda bunun tam aksi oluyor” ifadesini kullandı. Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, ‘bunun artık finanse edilmemesi gerektiğini’,  AB’nin ‘demokrasinin tasfiyesini değil güçlendirilmesini teşvik ettiğini’ kaydetti.

 

almanya , Türkiye , avrupa birliği
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