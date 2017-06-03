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  4. 03 Haziran 2017 09:55

Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gabriel 5 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.

Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
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Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 5 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, 5 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AFC ikili ilişkileri ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

Ayrıca dün Gabriel'in Türkiye’ye gelip İncirlik kriziyle ilgili son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyeceği ve Almanya'nın, ziyaret sonrasında nihai kararını vereceği bildirilmişti.

türkiye , almanya , ziyaret