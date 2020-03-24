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  4. 24 Mart 2020 14:36

Almanya'nın 6 milyon maskesi kayboldu

Koronavirüsle mücadele eden Almanya, hastanelerde kullanılmak üzere 6 milyon maske siparişi verdi. Ancak maskeler havaalanında kayıplara karıştı.

Almanya'nın 6 milyon maskesi kayboldu
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Almanya tam bir şok yaşadı. Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın derlediği Spiegel Online'da yer alan haberine göre,  Almanya Savunma Bakanlığı koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi. Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.

Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.

Hürriyet

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almanya , maske
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