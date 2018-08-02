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  4. 02 Ağustos 2018 16:43

Alp Dağları’nda 3 dağcı feci şekilde can verdi

Alp Dağları’nın Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 3 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Alp Dağları’nda 3 dağcı feci şekilde can verdi
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Fransız olduğu belirtilen 3 amatör dağcının 3 bin 600 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı. Kimlikleri henüz açıklanmayan 3 dağcının düşme sonucu yaşamını yitirdikleri açıklandı. 4 kişilik ekipten amatör dağcının inişi esnasında bir kişinin dengesini kaybetmesi ve diğer 2 kişinin de kontrolünü kaybederek düşmesi sonucu olayın meydana geldiği açıklandı. Tırmanışın profesyonel bir dağcı rehberliğinde gerçekleşmediği aktarılırken 1 kişinin kurtulduğu açıklandı. Bölgeye ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, geçen yıl Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 14 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolan 2 kişi ise bulunamamıştı.

İHA

alp dağları
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