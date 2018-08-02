Alp Dağları’nda 3 dağcı feci şekilde can verdi

Fransız olduğu belirtilen 3 amatör dağcının 3 bin 600 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı. Kimlikleri henüz açıklanmayan 3 dağcının düşme sonucu yaşamını yitirdikleri açıklandı. 4 kişilik ekipten amatör dağcının inişi esnasında bir kişinin dengesini kaybetmesi ve diğer 2 kişinin de kontrolünü kaybederek düşmesi sonucu olayın meydana geldiği açıklandı. Tırmanışın profesyonel bir dağcı rehberliğinde gerçekleşmediği aktarılırken 1 kişinin kurtulduğu açıklandı. Bölgeye ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Öte yandan, geçen yıl Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 14 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolan 2 kişi ise bulunamamıştı.