Amsterdam'da turistlere esrar satışı yasaklanabilir

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kentin en turistik bölgelerinden biri olan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı)'teki turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla şehirde turistlerin esrar satın alması yasaklanabilir. Kentin ilk kadın belediye başkanı olan Femke Halsema, turistlerin ne kadarının esrar tüketiminin ve fuhuşun yasal olması nedeniyle şehri ziyaret ettiğini araştıran bir komisyon kurdu. Halsema, bu şekilde kentteki turist kalabalığını nasıl azaltacağına dair yöntemler aradı.

Yüzde 34 'bir daha gelmem' diyor

Hollanda Araştırma, Bilgi ve İstatistik Birimi'nin yürüttüğü anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 34'ü esrarın yasaklanması halinde Red Light District’e gitmeyebileceğini, yüzde 11' ise esrar satışının gerçekleştiği Coffeeshop'lara girişlerin yasaklanması durumunda 'bir daha asla' gitmeyeceğini söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı yasağın hayata geçirilmesi halinde Amsterdam ziyaretlerinde kenevir ya da ot kullanmayı bırakabileceğini belirtiyor. Araştırma grubunun yüzde 22'si ise esrar bulmak için 'farklı yolları denerim' dedi. Fuhuş turizminin yoğun olarak görüldüğü Red Light District'te sık sık istismara uğrayan seks işçileri sık sık yabancı turist kafileleri tarafından kendi rızaları dışında fotoğraflanıyor. Femke Halsema, fuhşu tamamen yasaklamak gibi bir düşüncesi bulunmadığını belirtiyor. Ancak başta insan kaçakçılığı ve kadınların zorla çalıştırılması olmak üzere, bu sektöre ilişkin suçlarla keskin bir mücadele gerektiğinin altını çiziyor.





