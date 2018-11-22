Ankara'da kritik zirve ! Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması geldi

Ankara’da bugün gerçekleştirilen toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn katıldı. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB kilitlediği kapıları kendisi açmalı. Türkiye'nin adaylığını inkar eden sözlerin faydası yok. Reformlar Türkiye'nin hep önceliği" dedi.

AB'ye çağrıda bulunan Çavuşoğlu, 18 Mart mutabakatındaki koşullar yerine getirilmeli vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, "Yüksek Diyalog Toplantıları'nı sürdürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu terörle mücadelenin tüm taraflar için önemli olduğunu belirterek, "AB'den terörle mücadelede somut destek bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.

AB fonlarının kesilmesiyle ilgili de konuşan Dışişleri Çavuşoğlu, "Kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz. Vize serbestisi için 72 kriterden 6'sı kaldı. Bugünkü toplantı çok verimli olmuştur" şeklinde konuştu.

MOGHERINI: TÜRKİYE AB'NİN ADAY ÜLKESİDİR VE STRATEJİK ORTAKTIR

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan sonra söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye Avrupa Birliği'nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır" dedi.

Mogherini, "Mülteci konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Yakın işbirliği konusunu görüştük. Aralık başında yine bir araya geleceğiz. Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye istiyor. Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyoruz. Her iki taraf ve bölge için önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Dış politikada birlikte çalışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mogherini, "Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın yakında serbest bırakılmasını umuyoruz" dedi.

HAHN: YAKIN KOMŞULARIZ, ORTAK ÇIKARLARIMIZ SÖZ KONUSU

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Türkiye ile AB ilişkileriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Hahn, "Yapıcı görüşme oldu, bu gelecekteki işbirliği için önemli. Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye olsun istiyoruz. Akademisyenlere gözaltı konusunda bazı kaygılarımız var" dedi.

Hahn, "Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak Vize serbestisi için belli kriterler var. Mülteciler konusunda Türkiye'nin çabalarının farkındayız" şeklinde konuştu.

TÜRK HEYETİNE ÇAVUŞOĞLU BAŞKANLIK EDİYOR

Ankara’daki toplantıya katılan Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlık ediyor.

Türk heyetinin toplantıda mevcut durumda AB tarafından dondurulmuş olan üyelik müzakere sürecine ivme kazandırılmasını isteyeceği, AB’li yetkililerin ise Türkiye’deki demokratik reform sürecindeki sıkıntıları yeniden gündeme getireceği belirtiliyordu. .