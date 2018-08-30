Annesini uyarmıştı... Korktuğu başına geldi

İngiltere'de yaşayan bir kadın sevgilisi tarafından bıçaklanıp arabayla ezildi. Talihsiz kadının kızı onu ölmeden önce uyarmıştı...

51 yaşındaki Janet Scott isimli kadın, daha önce de sevgilisini öldürüp hapis yatmış erkek arkadaşı tarafından katledildi.



Scott'un kızı Amelia Karnstein annesini ölmeden önce uyardığını söyledi.

Scott, daha önce sevgilisini öldüren ve hapis yattıktan sonra çıkan Simon Mellors'la sevgili oldu. Talihsiz kadın başta Mellors'un bir katil olduğunu bilmiyordu. Fakat sonunda Mellors sevgilisine anlattı. Kızının her türlü uyarısına rağmen Scott Mellor ile birlikte yaşamaya devam etti. Ta ki öldürülene kadar.

1999 yılında sevgilisi Pearl Black'i öldürmekten müebbet hapis cezası alan fakat 12 yıl içerde yattıktan sonra salıverilen Mellors 2017'de bir barda Scott ile tanıştı. Tanıştıklarında kadına suç geçmişinden bahsetmemişti. İlişkilerinin 8. haftasında, Mellors'un geçmişiyle ilgili iddialarının mantıklı olmadığını fark etti ve katil ona önceki mahkumiyetiyle ilgili yayınlanmış bir haberi gösterdi.

KIZININ KORKTUĞU BAŞINA GELDİ



O zamanları anımsayan kızı Karnstein, "Annem fazlasıyla aşıktı ve cezasını çektiği için güvende olduğunu düşünüyordu. Annem bana o adamla ilgili haber linkini attığında çılgına dönüp şu an yaşananları görmüşcesine "Anne bunu yapamazsın, seni de öldürecek" dedim.



Trajik bir şekilde Karnstein'in korkusu gerçekleşti. Aylar sonra Scott evinin yanınlarında sevgilisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldü.

Mellors, Janet'in cinayetiyle suçlandıktan sonra 25 Şubat'ta gözaltında tutulurken hücresinde ölü bulundu.



Olayla ilgili yapılan yorumlarda İngiltere'deki ceza sisteminin caydırıcı olmadığı tartışılıyor.