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  4. 18 Nisan 2018 20:31

AP'den Facebook'a ''hesap verin'' çağrısı !

Avrupa Parlamentosu, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'e veri sızıntısı nedeniyle hesap verme çağrısında bulundu.

AP'den Facebook'a ''hesap verin'' çağrısı !
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Avrupa Parlamentosu (AP), Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e, şirketin veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa vatandaşlarına hesap vermesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, seçim sonuçlarının yönlendirilmesine karşı vatandaşın özel hayatına saygı ve kişisel bilgilerin korunması konularının ele alındığı oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan parlamenterler, Cambridge Analytica şirketinin  milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya  çıkması üzerine Avrupalı vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve özel  hayata saygı konularında derin endişeye sahip olduklarını belirterek şirketin  kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg'i, AP Genel Kurulu'na gelerek bilgi vermeye  çağırdı.

Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformları, yalan haber ve  seçimlerin yönlendirilmesi çalışmalarının dile getirildiği oturumda, kişisel  bilgilerin siyasi ve ticari hedeflerle yasa dışı kullanımının önüne geçilmesi  gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AP Başkanı Antonio Tajani,  Facebook'un İrlanda'da kayıtlı bir şirket olduğunu hatırlatarak şirketin AB  kanunlarına uymakla yükümlü olduğunu belirtti. AB vatandaşlarının Cambridge  Analytica şirketinin Brexit oylamasındaki rolünü öğrenme hakkı olduğu belirtilen  açıklamada, gelecek yıl yapılacak AP seçimleri kampanyası öncesi Zuckerberg,  tıpkı ABD Kongresi önünde olduğu gibi, AP Genel Kuruluna da şahsen gelerek  açıklamalarda bulunmaya davet edildi.

Tajani daha önce de benzer bir çağrıda bulunmuş, 12 Nisan'da AP siyasi  grup başkanları ile yaptığı toplantının ardından bu çağrıyı yenileme kararı  alındığını duyurmuştu.

AA

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