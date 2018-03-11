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  4. 11 Mart 2018 16:52

Aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 2011'den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden Genel Başkan seçildi.

Aşırı sağ Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi
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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 2011'den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden Genel Başkan seçildi. Ulusal Cephe'nin kurucu başkanı olan babası Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi ise iptal edildi.

Fransa'da aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin  başkanlığına Marine Le Pen yeniden seçildi. 

FN'nin ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde yapılan kongresinde parti  tüzüğünde değişiklik ve genel başkan seçimi için delegeler oy kullandı.

Bin 500 delegenin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut Genel Başkan  Marine Le Pen yeniden seçildi.

Ayrıca parti iç tüzüğünde revizyona gidilerek, delegelerin beşte  dördünün desteğiyle  Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul  edildi.

Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN'nin kurucu başkanı  Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi iptal edildi. FN'nin şimdiye kadar  Merkez Komite olarak adlandırılan çekirdek kadrosunun Ulusal Konsey olarak  değiştirildiği belirtilirken, oylama sonucu partinin bu en yetkili organına  sırasıyla Louis Aliot, Steeve Briois, Nicolas Bay, David Rachline, Bruno  Gollnisch, Julien Sanchez, Stéphane Ravier, Wallerand de Saint-Just, Sébastien  Chenu ve Marie-Christine Arnautu seçildi.

1972'de FN'yi kuran baba Le Pen, 39 yıl başkanlık yaptıktan sonra  2011'de koltuğunu kızı Marine Le Pen'e devretmişti. Sonrasında baba ve kızı  arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2015'te parti üyeliğinden atılan baba Le  Pen, 2011 yılından beri FN'nin onursal başkanıydı.

Dün başlayan ve bugün sona erecek kongrede parti isminde yapılacak bir  değişikliğin oylamaya sunulacağı açıklanmıştı. İsim değişikliği ile ilgili  kararın Genel Başkan Le Pen'in akşam saatlerinde yapacağı konuşmadan sonra  duyurulacağı öğrenildi.

Bu arada parti kongresine, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl  ağustos ayında istifa eden Baş Stratejisti Steve Bannon da katılarak delegelere  hitap etti. Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de Beyaz Amerikalıların  çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen  Breitbart News'İn başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.

aşırı sağ , fransa , ulusal cephe , marine le pen
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