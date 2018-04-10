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  4. 10 Nisan 2018 23:28

Askeri helikopter kuleye çarptı: 1 ölü

Askeri bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Askeri helikopter kuleye çarptı: 1 ölü
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Amanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Amanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait Sikorsky CH 53 tipi nakliye helikopterinin kanatları kuleye çarptı. Kazada, havaalanı çalışanlarından 60 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Helikopterin benzin ikmali yapmak üzereyken, irtifa kaybettiği ve kanatlarının kuleye çaptığı ifade edildi. Askeri helikopterde yer alan 4 personel ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı. Hafurt-Schweinfurt Havaalanında uçuş işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

Helikopterden dağılan parçaların yol açtığı hasar nedeniyle kule ve uçaklarda milyonlarca Euro maddi hasar geldiği belirtilirken, kaza ile ilgili Bamberg savcılığı ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı.

Alman Ordusu'nda son yıllarda ordu içerisinde skandal olaylar ve kazaların sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda da Tornado keşif uçağının NATO standartlarına uygun olmadığı savunma raporlarında yer almıştı.

İHA

askeri , helikopter , kule
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