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  4. 19 Kasım 2019 17:33

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapandı

Ömür boyu hapis yatabileceği ABD'ye iadesi talebiyle İngiltere'de tutuklu yargılanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturması düşürüldü.

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapandı
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İsveç Başsavcısı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange hakkında yürüttüğü soruşturmaya son verdiğini açıkladı.

Persson, kararı görgü tanığı olarak dinlenen 7 kişinin ifadeleri sonrası aldığını duyurdu.

Soruşturma, Assange'ın 2010 yılının Ağustos ayında İsveç'te bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgiliydi.

48 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, suçlamayı reddediyor ve halen İngiltere'de tutuklu yargılanıyor.

Julian Assange, 2010'da İsveç'ten İngiltere'ye gelmiş ve 2012'den 2019 yılına kadar Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange Eylül ayında büyükelçilikten çıkarılmış ve kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.

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WikiLeaks , Julian Assange
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