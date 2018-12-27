1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
Hem FSM'ye hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne seçim affı
Hem FSM'ye hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne seçim affı
Yargıdan kanser hastalarının beklediği karar: O ilaçları SGK ödeyecek!
Yargıdan kanser hastalarının beklediği karar: O ilaçları SGK ödeyecek!
Bakandan son dakika müjdesi: Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek !
Bakandan son dakika müjdesi: Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Aralık 2018 11:42

AVM'yi karıştıran olay ! Yüzlerce müşteri böyle kaçtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçakla AVM'ye giren şahıs, büyük paniğe neden oldu.

A+ A-

İngiliz medyası dün saat 16:20'de Londra'nın doğusunda Newham semtindeki Stratford bölgesinde bulunan bir AVM'de bıçaklı bir kişinin görülmesi üzerine büyük bir panik yaşandığını, alışveriş yapanların çıkışlara doğru kaçtığını duyurdu. Noel kutlamalarının ertesinde düzenlenen ve 'Boxing Day' olarak adlandırılan; insanların hediye için alışveriş yaptığı sırada bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı.



AVM'de yükselen çığlık sesleri sonrası tüm katlardaki müşteriler çıkış kapısına doğru koşmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Olay araştırılıyor.

AVM'de yaşanan büyük panik ise müşteriler tarafından kaydedildi.



DHA

londra , avm , ingiltere
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM