Avrupa Birliği bayrağını istemedi

Fransa'da tarihi Cumhurbaşkanlığı seçimine artık sadece dört gün kaldı. Le Monde gazetesinin bugün yayınladığı son ankete göre, Emmanuel Macron yüzde 23 oy alarak ilk turun galibi olacak. Opinionway firmasının açıkladığı ankette de Macron yüzde 23 görünüyor.

11 bin 601 seçmenin görüşüne başvurulan ankette, ırkçı aday Marine Le Pen yüzde 22,5 oyla ikinci sırayı alacak. Le Pen, Nisan ayı başında yüzde 25 bandında seyrediyordu.

Son haftalarda büyük çıkış yapan Jean-Luc Melenchon ile skandalların yıprattığı François Fillon ise yüzde 19'lar seviyesinde.

Bu sonuç, Macron ve Le Pen'in Mayıs ayı başındaki ikinci turda kozlarını paylaşacağını gösteriyor. Ankete göre, ikinci turda yüzde 61'e ulaşacak Macron Le Pen'i mağlup edecek. Opinionway'in anketinde ise Macron'un oy oranı yüzde 65'i buluyor.

AB BAYRAĞI İSTEMEDİ

Aşırı sağ aday Marine Le Pen, katıldığı televizyon programında, arkasında bulunan Fransa bayrağının yanındaki AB bayrağının kaldırılmasını istedi. Televizyon kanalı Le Pen'in talebini kabul etti.

Le Pen "Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun değil. AB'nin ekonomik ve sosyal konular ile sınırlarla ilgili konularda ülkemize ve halkımıza önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum" dedi.

Marine Le Pen, daha önce de resmi binalardaki AB bayraklarını kaldırtmak istediğini açıklamıştı.

SARKOZY FİLLON'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, merkez sağın adayı Fillon'a oy verecek. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sarkozy, "Fillon, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak, aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir" dedi. Sarkozy ve Fillon, merkez sağın adayı olmak için yarışmış ve eski cumhurbaşkanı rekabeti geride tamamlamıştı.