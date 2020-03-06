Avrupa Birliği: Türkiye'ye daha fazla para vereceğiz

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düştü. Kara haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir güvenlik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi ve sınır kapılarının açılması kararı alındı. Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı alınca 140 binden fazla göçmen, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.

Türkiye'nin göçmen politikası Avrupa Birliği'ni (AB) de tedirgin etti. AB tarafından yapılan son açıklamada, "AB, Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

142 BİN GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" bilgisini paylaştı.

NATO'DAN AB'YE ÇAĞRI

NATO da daha önce yaptığı açıklamada AB'ye seslenmiş ve Türkiye ile işbirliği yapması yönünde çağrıda bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Sığınmacılara yardım etmek istiyorsanız Türkiye ile işbirliği yapmak zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.