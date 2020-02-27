Avrupa Birliği Türkiye'ye olan yaptırımlarını genişletti!

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanan kararda, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetinin devam etmesi nedeniyle iki kişi kara listeye alındı” dendi.
Kara listeye alınan iki Türk vatandaşın, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine katıldığı ileri sürüldü.
Daha önce iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini bildirilmişti.
Yaptırım kararı, iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulmasını ve AB’ye giriş yasağı konulmasını öngörüyor.
Haber3.com'a Google'da abone olun