Avrupa Birliği Türkiye'yi tüm dünyaya şikayet etti

Avrupa Birliği, Türkiye'deki yabancı ilaç şirketleri ile ilgili uygulamaları Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayet etti.

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde Türkiye’nin ilaç sektörü hakkındaki uygulamaları hakkında şikayette bulundu.

AB’nin şikayeti, Türkiye’nin yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren uygulamalarını konu alıyor.

WTO anlaşmazlık gidermek için 60 günlük bir konsültasyon süresi getiriyor, taraflar bu süre içinde anlaşma sağlayamazlarsa AB sorunu WTO heyetinin karara bağlamasını isteyebiliyor.