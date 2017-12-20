Avrupa Birliği'nde bir ilk ! O ülke hakkında karar verildi

Avrupa Birliği, üye ülkelere yaptırım uygulanabilmesinin önünü açan 7. maddeyi Polonya'ya karşı uygulamaya soktu. Bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarihinde bir ilk...

Avrupa Komisyonu, Polonya'daki "anti demokratik" gelişmeler doğrultusunda Polonya'nın AB haklarını kaybetmesine bile neden olabilecek maddeyi kullanma kararı aldı. 7. madde daha önce hiçbir AB üyesi ülke üzerinde kullanılmamıştı.

Polonya'daki iktidar partisinin sözcüsü, AB'nin kararının siyasi olduğunu söyledi. Polonya, ülkede yapılan yargı reformu nedeniyle AB'den sert eleştiriler alıyordu. Eleştirilerin odak noktası, yargı reformunun bağımsız yargıyı tehlikeye attığı ve mahkemelerin kontrolünü hükümete verdiği yönündeydi.



Avrupa Komisyonu yazılı bir açıklama yayımlayarak Polonya ile ilgili kararı duyurdu. Açıklamada Polonya'nın hukuki sisteminde ciddi bir risk bulunduğu vurgusu yapıldı.



Karara karşı PIS'ten ilk tepki parti sözcüsü Beata Mazurek'ten geldi. Kararın hukuki dayanağının olmadığı iddia edilirken, "Tamamen siyasi nedenlerden ötürü" böyle bir yola girildiği ifade edildi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Komisyon'un kararının siyasi olduğunu söylerken Polonya'nın iktidar partisi Polonya'nın Müslüman mültecileri kabul etmemesinin AB yaptırımlarının arkasındaki neden olabileceğini dile getirdi.



7. MADDE NEDİR?



Avrupa Birliği'nin, üye ülkeler içinde temel insan hakları ihlalleri tespit etmesi durumunda yürürlüğe koyulan 7. madde, iki bölümden oluşuyor. 7. maddenin birinci fırkasında, söz konusu ülkeye resmi bir uyarı verilmesi, ikinci fıkrasında ise, insan haklarını ihlal eden ülkeye ciddi yaptırımlar gerçekleştirilmesini öngörüyor.



Bu madde daha önce hiçbir üye ülke üzerinde kullanılmadı.