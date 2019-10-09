Avrupa Birliği'nden skandal çağrı: ''Suriye harekatını durdurun!''

AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekâta son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin planladığı güvenli bölge için AB’den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’den Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

Juncker, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada “Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye’nin planlarının bir “güvenli bölge” oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği’nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.