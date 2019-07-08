Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye suçlama

Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik bir açıklama geldi. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için geçen hafta yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." açıklamasında bulunmuştu.