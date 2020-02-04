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  4. 04 Şubat 2020 23:40

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı !

Avrupa Birliği, Akdeniz'de yasa dışı keşif yapmaktan sorumlu tutulan iki Türk vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı !
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Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs kıta sahanlığında yasa dışı sondajdan sorumlu tuttuğu 2 Türk vatandaşına karşı yaptırım uygulanmasını kabul etti.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı keşif yapmaktan sorumlu tuttukları iki Türkiye vatandaşına karşı yaptırım uygulamasına karar verdi.

Habere göre, Brüksel'de Avrupalı diplomatlar, iki Türk vatandaşına seyahat kısıtlamasının getirilmesi ve varlıklarının dondurulması kararı aldı. Kaynaklar, kararın uygulanabilmesi için bu ay içinde resmî olarak onaylanması gerektiğini belirtti.

Daha önce AB, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz alanının paylaşımına ilişkin Fayez Al-Sarraj liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle yasallaştırmaya çalıştığı Kıbrıs kıta sahanlığındaki sondaj çalışmalarının kabul edilemezliği konusunda Türkiye'yi uyarmıştı.

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