Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli

Avusturyalı parlamento üyesi, “Yaklaşık 2.5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğine dair şüpheler var” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre Korun, “Bu durum, yasanın yalnızca resmi oy zarflarına izin vermesi hakkında. Fakat Yüksek Seçim Kurulu yasalara aykırı bir şekilde damgasız zarfların da kabul edilmesi kararını verdi” dedi.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından dün 16 Nisan referandumuna dair yayınladığı ön raporun geniş halinde bu iddianın da yer alması bekleniyor.

Dün yayınlanan ve hükümetin büyük tepkisini çeken ön raporda, “YSK'nın tam da oy verme günü yayınladığı karar, oyların geçerliliğine ilişkin kriteri değiştirdi. Bu durum hem mevcut yasayla çelişti hem de seçimlerin hukukiliği konusundaki önemli bir garantiyi ortadan kaldırdı” denilmişti.