Avrupa Konseyi'nde skandal !

Avrupa Konseyinde düzenlenen bir toplantıda, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in davet edilip konuşma yapması tepki çekti.



Strazburg'da dün başlayan, Türkiye'den belediye başkanlarının da katıldığı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) bugünkü oturumunda "baskı altındaki belediye başkanları" şeklinde bir konu gündeme getirildi.

Bu kapsamda, hakkında Türkiye'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in konuşma yapması dikkati çekti.

Oturumda duruma tepki gösteren ve söz alan Türkiye'den belediye başkanları, İmret'in Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin bir toplantısına katılmasını ve konuşma yapmasını "skandal" şeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarını kaydettiler.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bunun hukukun üstünlüğünün ve Avrupa Konseyi değerlerinin hiçe sayılması olduğunu söyledi.

İmret'in belediyenin kaynaklarını halka hizmet olarak değerlendirmek yerine terör örgütüne aktarmış biri olduğunu belirten Doğan, "Onun konuşmacı olarak burada konuşturulması Avrupa Konseyi standartlarının alenen ihlal edilmesidir. Hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saymaktır. Bu olay konseyin ilkelerine, çalışma ruhuna karşı tamamen ihanettir." dedi.

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de 30 yıllık bir belediye başkanı ve muhalefet partisi mensubu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Leyla İmret, Cizre'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan eden bir belediye başkanıdır. Burada çok sayıda ülke, demokrasinin beşiği olan bu çatı altında bir araya geliyoruz. Hangi belediye başkanı ülkesine karşı savaş ilan edebilir ve buna izin verilir. Bu çatı altında, aranmakta olan, yargılanması devam etmekte olan birinin konuşturulmasını asla kabul etmiyorum. Bu çatı demokrasi çatısıdır."

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de terör örgütü PKK'nın ve genel olarak Türkiye'de terörün Avrupa tarafından cesaretlendirildiğini, desteklendiğini söyleyerek, "Türkiye'de mahkemesi bitmemiş, hatta Türk devletinden maaşının üçte ikisini almaya devam eden, yargı önünde suçlanan birine konuşma hakkı verilmesini Yerel Yönetimler Meclisi'nin değerlendirmesine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Leyla İmret, Alman basınına verdiği bir demeçte, geçen yıl yasa dışı yollarla Erbil’e gittiğini, oradan da Almanya'ya geçtiğini açıklamıştı. İmret, son dönemde Avrupa ülkelerinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca düzenlenen toplantı ve gösterilere de katılarak destek veriyor.