FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi
Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı
Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''
Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''
''Ticaret savaşı'' Türkiye'ye yarayacak !
''Ticaret savaşı'' Türkiye'ye yarayacak !
Meriç'te korkunç olay ! Çok sayıda mülteci kayboldu
Meriç'te korkunç olay ! Çok sayıda mülteci kayboldu
İstanbullulara müjde ! Trafiği rahatlatacak açıklama
İstanbullulara müjde ! Trafiği rahatlatacak açıklama
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 28 Mart 2018 23:51

Avrupa Konseyi'nde skandal !

Avrupa Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Türkiye'de tutuklama kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret davet edilip konuşma yapması tepki çekti.

Avrupa Konseyi'nde skandal !
A+ A-

Avrupa Konseyinde düzenlenen bir toplantıda, hakkında  "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama  kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in davet edilip konuşma  yapması tepki çekti.

Strazburg'da dün başlayan, Türkiye'den belediye başkanlarının da  katıldığı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK)  bugünkü oturumunda "baskı altındaki belediye başkanları" şeklinde bir konu  gündeme getirildi.

Bu kapsamda, hakkında Türkiye'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve  "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararı bulunan eski Cizre Belediye  Başkanı Leyla İmret'in konuşma yapması dikkati çekti.

Oturumda duruma tepki gösteren ve söz alan Türkiye'den belediye  başkanları, İmret'in Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin bir  toplantısına katılmasını ve konuşma yapmasını "skandal" şeklinde nitelendirerek,  bunu "kabul edilemez" bulduklarını kaydettiler.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bunun hukukun üstünlüğünün ve  Avrupa Konseyi değerlerinin hiçe sayılması olduğunu söyledi.

İmret'in belediyenin kaynaklarını halka hizmet olarak değerlendirmek  yerine terör örgütüne aktarmış biri olduğunu belirten Doğan, "Onun konuşmacı  olarak burada konuşturulması Avrupa Konseyi standartlarının alenen ihlal  edilmesidir. Hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saymaktır. Bu olay konseyin  ilkelerine, çalışma ruhuna karşı tamamen ihanettir." dedi.

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de 30 yıllık bir  belediye başkanı ve muhalefet partisi mensubu olduğunu vurgulayarak, şunları  kaydetti:

"Leyla İmret, Cizre'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan eden  bir belediye başkanıdır. Burada çok sayıda ülke, demokrasinin beşiği olan bu çatı  altında bir araya geliyoruz. Hangi belediye başkanı ülkesine karşı savaş ilan  edebilir ve buna izin verilir. Bu çatı altında, aranmakta olan, yargılanması  devam etmekte olan birinin konuşturulmasını asla kabul etmiyorum. Bu çatı  demokrasi çatısıdır."

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de terör örgütü PKK'nın ve  genel olarak Türkiye'de terörün Avrupa tarafından cesaretlendirildiğini,  desteklendiğini söyleyerek, "Türkiye'de mahkemesi bitmemiş, hatta Türk  devletinden maaşının üçte ikisini almaya devam eden, yargı önünde suçlanan birine  konuşma hakkı verilmesini Yerel Yönetimler Meclisi'nin değerlendirmesine  bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Leyla İmret, Alman basınına verdiği bir demeçte, geçen yıl yasa dışı  yollarla Erbil’e gittiğini, oradan da Almanya'ya geçtiğini açıklamıştı. İmret,  son dönemde Avrupa ülkelerinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca düzenlenen  toplantı ve gösterilere de katılarak destek veriyor.

AA

karar , tutuklama , konuşma , avrupa konseyi , davet , leyla imret , cizre
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM