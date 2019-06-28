Avrupa Konseyi’nden kritik Türkiye raporu

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), partilerin finansmanının şeffaf olması, milletvekili, yargıç ve hakimler arasında yolsuzluğun önlenmesi konusunda Türkiye’ye yapılan tavsiyelerin önemli bir kısmını yerine getirilmediği uyarısında bulundu.

GRECO açıklamasında konu ile ilgili yapılan 17 tavsiyeden yedisinin yerine getirildiği, altısını kısmen yerine getirildiği ve dördünün ise hiç yerine getirilmediği bildirildi.

Euronews’ün haberine göre; GRECO raporunda “Türkiye ile ilgili elde edilen sonuçlar hala yetersiz” denildi.

