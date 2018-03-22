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  4. 22 Mart 2018 13:12

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye karşı küstah adım

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasadışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı iddia edildi.

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye karşı küstah adım
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AFP haber ajansı, Avrupa Konseyi'nin bugün toplantıdan önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasadışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı ifade edildi.

AFP'nin haberine göre Avrupa Konseyi, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında yer aldığı ifadesi yer alıyor. Habere göre, Avrupa Birliği liderleri tarafından hazırlanan bir taslağa göre Türkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamleleri 'yasadışı' olarak tanımlanacak. 

türkiye , avrupa
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