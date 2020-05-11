Avrupa ''normalleşmede'' ikinci aşamaya geçiyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri bir süredir kademeli olarak kaldırmaya devam eden Avrupa ülkeleri, "yeni normalin" en kapsamlı uygulamasına bugün başlıyor.

Başta salgından en fazla etkilenen ülkelerden Fransa olmak üzere İspanya, Belçika, Hollanda, Almanya ve İsviçre'de birçok alanda kontrollü açılım süreci başlıyor. Ülkeden ülkeye değişen açılım sürecinde, okullar, kafeler, restoranlar, mağazalar, kütüphaneler ve semt pazarları açılacak. 2 aya yaklaşık süredir kısıtlamalarla yaşayan Avrupa ülkeleri, temkinli adımlarla yeni normale hazırlanıyor. Amaç ekonomiyi ve sosyal hayatı canlandırmak. Salgından en fazla etkilenen Fransa'da bugün kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak. Başkent Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekare üzerindeki alışveriş merkezleri de bugün açılacak. Fransa'da salgının durumu, 2 Haziran'da yeniden değerlendirilecek.

ALMANYA GEVŞETECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre: Almanya'da 11 Mayıs'ta kreşler ülke genelinde kademeli olarak açılacak. Öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda ise adım adım diğer çocuklar da kreşlere gidebilecek. Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, bugünden itibaren diğer bazı sınıflardaki öğrenciler de ders başı yapacak.Opera, müze ve sergi alanları da birçok eyalette bugünden itibaren tekrar açılacak. Restoran ve kafelerin de bu haftadan itibaren kademeli olarak çalışması planlanırken, bu konuda da her eyalet farklı tarihler belirledi.

YÜZDE 51 GEÇECEK

İspanya'da ilk aşaması 4 Mayıs'ta başlayan "normalleşme süreci"nde bugünden itibaren ülkenin yüzde 51'inin ikinci aşamaya geçeceği belirtildi. Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinde tamamen ikinci aşamaya geçilmesi kararı alındı. Salgının en fazla görüldüğü Madrid, tamamı ikinci aşamaya geçmesi yasaklanan tek özerk yönetim oldu.

İNGİLTERE'DE İLK ADIM

İngiltere'de ise sokağa çıkma kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor. Ülke basınına sızan belgelere göre, hükümet ilk aşamada halka sokağa çıkmada birtakım esneklikler sunacak. Şu anda biri alışveriş, diğeri egzersiz amaçlı halkın günde iki kez sokağa çıkma hakkı bulunurken, bu kısıtlamanın halka sınırsız egzersiz hakkı verilerek gevşetileceği tahmin ediliyor.

BELÇİKA MAĞAZALARI AÇIYOR

Bazı mağaza ve iş yerlerinin 4 Mayıs'ta açıldığı ve toplu taşımanın normale döndüğü Belçika'da, bugünden itibaren tüm mağazalar açılacak. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ve en fazla yarım saat içeride kalması koşuluyla müşteri kabul edebilecek. Maske kullanımı zorunlu olmasa da tavsiye edilirken, her aileden bir kişi alışveriş yapabilecek. Sadece 18 yaşından küçüklere ve yardıma muhtaç kişilere eşlik edilebilecek. Belçika'da üçüncü aşamanın başlayacağı 18 Mayıs'ta ise okulların kademeli olarak açılması planlanıyor.

HEDEF 1 EYLÜL

Hollanda hükümeti, önlemleri 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı olarak gevşetecek. Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik ve kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri randevu ile çalışacak. Yine ilkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılacak, yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilecek.

KAPSAMLI ADIMLAR

İsviçre'de ikinci aşamada da restoranlar, perakende satış mağazaları, kütüphaneler ve semt pazarları tekrar açılacak. İlk ve orta derecedeki okullar da bugünden itibaren sınıflarda eğitimlerine yeniden başlayacak. Toplu taşıma araçları (tramvay, tren ve otobüsler) da tekrar normale dönecek. Danimarka'da bugün alışveriş merkezleri kapıları da açılıyor. Yunanistan'da da hırdavat, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler yarın yeniden çalışmaya başlayacak. Karadağ'da da bugünden itibaren şehirler arası ulaşıma ve insanların ibadethanelere girmesine izin verilecek.