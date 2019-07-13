Avrupa Türkiye karşıtı skandal tasarıda uzlaştı

Kullanılan üslubun tonu üzerinde yapılan uzun tartışmaların ardından anlaşılan metinde Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği doğalgaz arama çalışmalarının ‘yasadışı’ olduğu belirtilerek kınanıyor.

Ayrıca Avrupa Birliği’nin üyelik öncesi destek fonlarının kesilmesi ve Ankara’yla üst düzey görüşmelerin iptali gibi önlemler de değerlendirme kapsamına alınıyor.

Euronews’ün Politico sitesinden aktardığı habere göre pazartesi günkü Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi hazırlanan taslakta Türkiye sondaj faaliyetlerine son vermemesi halinde bazı özel yaptırımları devreye sokmakla tehdit ediliyor.

Taslakta, Avrupa Birliği’nin Komisyon ve Dış İlişkiler Komitesi’nin çarşamba günü yaptığı 2020’ye ait üyelik öncesi desteklerin azaltılması önerisini destekleyeceği ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’deki kredi operasyonlarını gözden geçirmesini isteyeceği belirtiliyor.



