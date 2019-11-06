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  4. 06 Kasım 2019 23:33

Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti

Avrupa'nın büyük kentlerinde aniden gerçekleşen olaylar 'terör şüphesini' gündeme getirdi. Bazı olaylar nedeniyle Belçika'da alarm verildi.

Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti
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İlk olarak Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda bir uçağın kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Hollandalı yetkililer havalimanındaki hareketliliğin nedenini açıklamadan olaya müdahale ettikleri bilgisini verdi. Polis kaçırılmaya çalışılan uçaktaki yolcuların başarıyla tahliye edildiğini ve teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BELÇİKA’DA DA ALARM VERİLDİ

Aynı saatlerde Belçika’nın Denderleeuw tren istasyonunda şarbon paniği yaşanmaya başladı. Polis yolcuları istasyondan uzaklaştırarak istasyonu gözetim altına aldı.

İtalya’nın Milano kentinde ise havalimanında bomba ihbarında bulunuldu ve polis güvenlik önlemlerini arttırdı.

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