Avrupa'da büyük kriz !

Avrupa’da yenilenen AP seçimlerinin ardından 28 AB üyesi ülkelerinin liderleri yeni konseyin oluşması için Bürüksel’de bir araya geldi. Saat 16.00'da başlayan toplantı sabaha kadar sürdü. Oldukça gergin geçen toplantıda herhangi bir sonuç çıkmadı.

Toplantıda Hollanda Sosyal Demokrat Frans Timmermans’ı Komisyon Başkanlığına getirilmesi için bir anlaşma görüşülüyordu ancak görüşmeleri Konsey Başkanlığı ile Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na atamada anlaşma sağlanamayınca görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanlığına biri Doğu Avrupa ülkesinden olmakla birlikte iki kadın başkanın atanmasını istedi, Macron bu atama için coğrafi dengenin kurulmasının gerekli olduğu isteğinde diretti.

Avrupa Konseyi'ne seçilecek başkan ve yöneticiler 5 yıl görev yapacak.