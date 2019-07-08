Avrupa'da çılgın öneri: ''Avrupa'nın etrafına duvar örelim''

Østergaard, Politiken gazetesinde yer alan ifadesinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm yabancıları entegre edebilen bir Nordik refah devleti inancının güçlü olduğunu belirtti. Kendisinin başlarda aynı fikri paylaştığını belirten Østergaard zamanla ‘çokkültürlülük’ fikrinden uzaklaştığını ifade etti.

“AKSİ TAKTİRDE HALK AYAKLANACAK”

Danimarkalı profesöre göre Avrupa Birliği için tel örgülerle, spot lambaları ve gözetleme kuleleriyle sınır duvarı inşa etmenin zamanı geldi. Aksi taktirde, çok yakında göçmenlerin idaresi ve özellikle de refah çeşitliliği konularında Doğu, Batı ve Güney Avrupa’da bölünmüş bir görüntü ortaya çıkacak.

Profesöre göre, “sınırları korumak mecburiyetindeyiz, aksi taktirde halk hükümete karşı ayaklanacak.”

Profesör Østergaard, politikacıların entegrasyonun başarısız olduğunu kabul etmeleri için uygun zamanın geldiğini savundu.

ASİMİLASYONU TERCİH EDİYOR

Tarih profesörünün Politiken’deki ifadesi şöyle, “Gettolar ortaya çıkan paralel topluluklara iyi bir örnek teşkil etmektedir. Entegrasyon herkes için başarısız olmadı, ancak göreceli olarak pek çok insan için başarısız olmuştur.”

Uffe Østergaard ayrıca göçmenlerin entegrasyonu yerine asimilasyonunu tercih ediyor. Ve herkesin Danimarka toplumunca kabul gören ‘Lutheran erdemlerini’ kabul etmesi gerektiğine inanıyor.

74 yaşındaki Danimarkalı tarihçi Uffe Østergaard, Avrupa kimliği tarihi uzmanı. Aarhus Üniversitesi'nde Avrupa uygarlığı ve entegrasyonu profesörü ve Kopenhag İşletme Okulu'nda Avrupa ve Danimarka tarihi profesörü. İki binli yıllarda Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde Soykırım ve Soykırım Çalışmaları Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

Østergaard'ın öncelikli çalışma alanı 16’ıncı yüzyıl Avrupa kimliği. Østergaard özellikle Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çok kültürlü ve etnik yapısı çeşitli devletleri ve bu devletlerin varislerini inceliyor. Østergaard’ın yayınlanan kapsamlı çalışmaları şöyle: “Avrupa’nın Yüzleri” (1992), “Avrupa: Kimlik ve Kimlik Politikaları” (1998)