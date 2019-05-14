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  4. 14 Mayıs 2019 00:04

Avrupa'da seçim öncesi Facebook'tan operasyon

Sosyal medya devi Facebook, Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak seçim öncesi bazı haber yapan sayfaları ve sahte hesapların erişime engellendiğini açıkladı.

Avrupa'da seçim öncesi Facebook'tan operasyon
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Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa  Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapattı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak AP seçimleri öncesi platform üzerinden yalan haber yayan sayfalar ve sahte İtalyan hesapların silindiğini duyurdu.

Açıklamada, "Güvenilirlik politikalarımızı ihlal eden birçok sahte ve  kopya hesabı kapattık." ifadesi kullanıldı.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs  tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya  genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler  olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de bu süreç henüz  tamamlanmadığından AP seçimleri için 23 Mayıs’ta sandık başına gidecek.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den  ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın  da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin  yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

AA

seçim , facebook , operasyon
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