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  4. 05 Ağustos 2017 09:08

Avrupa'da ''şeytan'' alarmı

Avrupa’nın güneyi ‘Lucifer’ (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. Birçok güney Avrupa ülkesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıktı.

Avrupa'da ''şeytan'' alarmı
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Halka öğle saatlerinde sokağa çıkmamaları ve sıvı alımını ihmal etmemeleri çağrısı yapılıyor. Afrika’dan esen sıcak rüzgâr ve yüksek nem oranıyla birlikte bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı
belirtiliyor. Bu sıcaklık dalgasının Türkiye’yi de etkisi altına alması bekleniyor.

REKOR KIRILIYOR

Hava durumu sitesi MeteoAlarm, dün itibarıyla İtalya, İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karadağ’ın da bulunduğu 11 ülke için kırmızı alarm verdi. İtalya’da termometre 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servislerine başvurunun yüzde 15 oranında arttığı bildirildi. İspanya’nın Seville, İtalya’nın Sardunya adası ve Hırvatistan’ın Novska kentinde de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Hırvatistan’ın Split havalimanında hava sıcaklığı haftabaşında 42.3 derece olarak kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarında da artış gözlendi. İtalya’nın orta bölgesindeki Abruzzo’da orman yangınında 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İtalya’da ilkbaharda yaşanan kırağı, yaz kuraklığı ve dolu yağmurundan tarımın da olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Buna göre zeytin rekoltesinde yüzde 50’lik bir düşüş beklenirken koyunların süt üretiminin de yüzde 30 oranında azaldığı, bunun da yerel peynirlerin üretimini azaltacağı yorumları yapılıyor. İtalya’da kötü hava şartlarından darbe yiyen bir diğer tarım sektörü ise şarapçılık. Kuraklık ve dolu yağmuru nedeniyle bağlarda da erken hasada gidilirken şarap üretimine olumsuz yansımaları olacağı ifade ediliyor.

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