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  4. 07 Haziran 2017 08:45

Avrupa'dan Türkiye'ye karşı çirkin adım

Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın nasıl harcandığının Brüksel tarafından inceleneceği açıklandı.

Avrupa'dan Türkiye'ye karşı çirkin adım
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Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın nasıl harcandığının Brüksel tarafından inceleneceği açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Türkiye'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nden aldığı mali desteğin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı mercek altına alınacak.

Görevi Brüksel'in mali kaynaklarının nasıl yönetildiğini kontrol etmek olan AB Sayıştayı, Türkiye'ye 2007'den bu yana ödenen 2.19 milyar euronun nasıl harcandığının inceleneceğini açıkladı.

Değerlendirme sırasında harcamalar üç başlık altında incelenecek. Bu başlıklar; hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokrasi ve yönetim ile eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler olacak.

DAHA ÖNCE DENETLENMİYORDU

İnceleme sürecinin başındaki AB denetçisi Hans Gustaf Wessberg, üyelik müzakereleri yürütülen Türkiye'ye yardımların etkinliğini daha önce denetlemediklerini belirtti. Wessberg, "Türkiye, AB içerisinde yabancı yardımları en fazla alan ülke. Ayrıca uluslararası ilişkiler, savunma, göç, terörle mücadele ve ticaret konusunda stratejik bir ortak" değerlendirmesinde bulundu.

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