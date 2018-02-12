Avrupa'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Genel Sekreter Jagland, 15 Temmuz sonrasında Hükümetimiz ve halkımızla dayanışma içinde olduğunu göstermek üzere ülkemizi ziyaret eden ilk uluslararası şahsiyetti. Genel Sekreterin bu ziyareti, darbe girişimi sonrasında ülkemize gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret olacaktır.