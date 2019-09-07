Avrupa’nın en fazla alkol tüketen ülkesi açıklandı

Listede kişi başına yılda 15 litre alkol tüketimiyle Litvanya ilk sırada yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 Avrupa ülkesinde alkollü içeceklerin tüketimine ilişkin yayınladığı raporda Çekya, kişi başına yılda 14.4 litre alkol tüketimiyle ikinci sırada, Almanya ise 13.4 litrelik tüketimle üçüncü sırada yer aldı.

İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Bulgaristan, Fransa, Romanya ve Slovenya listede ilk ona giren ülkeler oldu.

Avrupa’da en az alkol tüketen ülkeler, kişi başına yıllık 7.5 litreyle İtalya ve Norveç oldu.





