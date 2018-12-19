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  4. 19 Aralık 2018 16:16

Avrupa'nın mahremini Çinliler ele geçirdi

Avrupa Birliği’nin diplomatik yazışmaları Çinli bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ileri sürüldü.

Avrupa'nın mahremini Çinliler ele geçirdi
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New York Times gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği’nin diplomatik yazışmaları Çinli bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Habere göre siber korsanlar yıllarca Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişim ağına erişti. Trump yönetimi, Rusya ve Çin'le ilgili dokümanlar ve İran'ın nükleer programını ile ilgili gizli belgeler de bilgisayar korsanlarının eline geçen bilgiler arasında yer alıyor.

Güvenlik açığı, siber güvenlik firması “Alan 1” tarafından tespit edildi. Güvenlik firmasındaki yetkililer hackerların Çinli Halk Kurtuluş Ordusu için çalıştığına kuşku olmadığını ifade etti. Ayrıca korsanların Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluşun iletişim ağına sızmış olabileceği de ifade edildi.

GÖRÜŞME KAYITLARI

AB’de görev yapan diplomatların gizli görüşmelerinin ele geçirildiği tutanaklarda Suudi Arabistan, İsrail ve Avrupa Birliği'nde paylaşılan diğer ülkelerdeki liderlerle mesajlar da yer alıyor.

Ele geçirilen mesajlarda Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya devlet başkanı Vladmir Putin arasında Finlandiya’da gerçekleştirilen görüşmeyi en azından Putin için “başarılı” olarak nitelendiriliyor.

16 Temmuz’dan sonraki bir başka raporda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Avrupalı diplomatlar arasındaki görüşmede, Trump için Pekin yönetimine karşı “boks maçı” ve “zorbalık” ifadeleri kullanılıyor.

Ele geçirilen bir diğer gizli tutanakta 7 Mart tarihine ait. Washington'daki AB misyonunun başkan yardımcısı Caroline Vicini'yi, ticaret bloğunun diplomatlarının ABD'yi “Trump'a meydan okurken bile en önemli ortağımız” olarak tanımlamasını tavsiye ettiği ortaya koyuluyor. 

çinli bilgisayar korsanları , avrupa birliği , gizli yazışmalar
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