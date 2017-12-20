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  4. 20 Aralık 2017 22:50

Avrupa'yı korkutan Rusya iddiası !

Alman Bild gazetesi, Rusya'nın gerçekleştirdiği "Sapad 2017" tatbikatında NATO ve Avrupa'ya karşı saldırı planını icra ettiğini iddia etti.

Avrupa'yı korkutan Rusya iddiası !
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Alman Bild gazetesi, Rusya'nın eylül ayında gerçekleştirdiği “Sapad 2017” tatbikatında terörle mücadeleden çok NATO ve Avrupa'ya karşı saldırı planını icra ettiğini ileri sürdü.

Gazete, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın 100 bin askerle düzenlediği tatbikatın adının resmiyette “teröre karşı mücadele” olduğunu ancak tatbikatın daha çok NATO ve Avrupa ülkelerine karşı savaş planı olduğunu yazdı. 

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor. 

Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü. 

Gazete, Rus ordusunun savaş planlarının, NATO’nun askeri karşılık vermesini de önlemeyi hedeflediğini, bu amaçla tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarına ait tesislerin, kuzeyden yapılacak hava saldırılarıyla vurulması planının da bulunduğunu iddia etti. 

Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, Rusya’nın savaş durumunda İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız kalmayacaklarını düşündüğünü, bu nedenle de bu ülkelere yönelik İskender füzeleriyle saldırılar planladığını ileri sürdüler.

AA

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