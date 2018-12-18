Avrupa'yı sallayan karar ! İstifa ediyor...

Belçika Başbakanı Charles Michel, güven oylamasını kaybetmesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Belçika Kralı Philippe ise Michel'in istifa dilekçesini "bekletme" kararı aldı

Belçika Kraliyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Michel, Federal Parlamentoda istifasını açıklamasının ardından dilekçesini Kral Philippe'e sundu. Talebi değerlendiren Kral, Michel'in istifa dilekçesini "bekletme" kararı aldı.

Buna göre Kral Philippe, istişarelerde bulunacak ve birkaç gün içinde Michel'in istifasını kabul veya ret kararını açıklayacak.