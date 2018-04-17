Avusturya: ''Türkiye AB üyesi olmamalı''

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel, "Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Türkiye raporunu açıkladı !

Son dönemde başbakanlık koltuğuna Sebastian Kurz’un oturmasıyla birlikte Türkiye karşıtı tutumunu sertleştiren Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi. Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bluemel ayrıca “Türkiye’nin AB’nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz” dedi.