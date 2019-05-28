Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından seçim hükümeti kurmakla görevlendirilen Sebastian Kurz, meclisten güvenoyu alamadı. Böylelikle ülkede ikinci Cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu. Kurz, parlamentoda kendisi ve hükümetine karşı oy kullananlara tepki göstererek, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek." dedi.

Avusturya’da hükümetin dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Şansölye Sebastian Kurz’a tekrar hükümet kurma görevi vermiş ve kabineyi onaylamıştı.





Avusturya Meclisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmasına rağmen Sebastian Kurz için güvenoyu oylaması başlattı.



KRUZ, GÜVEN OYU ALAMADI



Meclis genel kurulunda yapılan özel oturumda, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yanı sıra Liste Jetzt'in de karşı oylarıyla Başbakan Kurz ve geçici hükümet güven oyu alamadı.

Böylelikle ülkede ikinci Cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu.

YENİ BAŞBAKAN BEKLENİYOR

Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.

ERKEN SEÇİM EYLÜL'DE

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Başbakan Kurz, Avustralya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçimlerin eylül ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

GÖREVİNE SON VERİLEN KURZ'DAN AÇIKLAMA

Sebastian Kurz, hükümetinin düşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Kurz, aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin Rusya ile pazarlık yaptığını gösteren skandal görüntülerin hem koalisyona hem de hükümete zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle ülkenin istikrarı için erken seçim kararı alındığını belirten Kurz, seçimlerin gerçekleştirileceği güne kadar aşırı sağcı bakanların yerine bir uzmanın görevlendirildiğini aktardı.

Eski koalisyon ortağının hükümetin sonlandırılmasının ardından kendine yeni bir koalisyon ortağı bulduğunu ifade eden Kurz, "FPÖ beni düşürmek için Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile hızlı bir ortaklık kurdu." dedi.

Kurz, mecliste alınan kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştüğünü, cumhurbaşkanının belirleyeceği bir isme görevi sorunsuz bir şekilde teslim etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Avusturya'nın değişimi için mücadele verdiğini savunan Kurz, muhalefetin hedefinin kendisini göndermek olduğunu, ancak rakiplerinin aksine siyasette kalarak mücadeleyi sürdüreceğine vurgu yaparak, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek." diye konuştu.

Güvenoyu yoklaması Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi seçimlerinde ülkede birinci olması ve bir önceki seçime göre 8 puan arttırmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.