Avusturya’da patlama: 1 ölü

Viyana’nın doğusundaki Baumgarten kasabasında bulunan bir doğalgaz istasyonunda yerel saatle 08.45 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgedeki Kızıl Haç yetkilisi Sonja Kellner, patlamada 18 kişinin de yaraladığını söyledi. Bölgeye 2 tıbbi helikopter sevk edildi.

Patlama sonrası yangın çıktığı belirtilirken yangının kontrol atlına alındığı ve işletmenin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Baumgarten gaz hattı, ülkenin en geniş alım noktası ve Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgaz ithalatının da ana dağıtım merkezi.