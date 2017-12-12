Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 12 Aralık 2017 13:50

Avusturya’da patlama: 1 ölü

Avusturya’da Baumgarten kasabasında bulunan gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

A+ A-

Viyana’nın doğusundaki Baumgarten kasabasında bulunan bir doğalgaz istasyonunda yerel saatle 08.45 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgedeki Kızıl Haç yetkilisi Sonja Kellner, patlamada 18 kişinin de yaraladığını söyledi. Bölgeye 2 tıbbi helikopter sevk edildi.

Patlama sonrası yangın çıktığı belirtilirken yangının kontrol atlına alındığı ve işletmenin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Baumgarten gaz hattı, ülkenin en geniş alım noktası ve Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgaz ithalatının da ana dağıtım merkezi.

 

İHA

avusturya , patlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM