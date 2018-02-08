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  4. 08 Şubat 2018 23:29

Avusturya'da Türk anne ve kızı ölü bulundu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 45 yaşındaki Türk anne ve 15 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu.

Avusturya'da Türk anne ve kızı ölü bulundu
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 45 yaşındaki Türk anne ve 15 yaşındaki kızının evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haberalamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi. Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi. 

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