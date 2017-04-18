Aynı programda peş peşe protesto

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine geri sayım sürerken, ırkçı aday Marine Le Pen dün akşam sıra dışı bir protestoya hedef oldu.



Paris'teki etkinlikte bir FEMEN üyesi bir anda kürsüye doğru fırladı ve elindeki çiçeği Le Pen'in üstünde tuttu. Kameralar tarafından kaydedilen olayda, korumalar üzerindeki giysiyi çıkarmaya çalışan göstericiyi anında uzaklaştırdı. FEMEN, dünya çapında yaptığı çıplak eylemlerle tanınıyor. İlk protestonun ardından salonda bir başka FEMEN üyesi kadın soyunarak Le Pen'i protesto etti.

Paris'te salon dışında da protestolar vardı. Yabancı düşmanlığına karşı çıkan bir grup, toplantının yapıldığı Zenith salonu önünde polisle çatıştı. Taş ve molotofkokteyli kullanan göstericilere polis biber gazı sıktı.



Oyları gittikçe eriyen Le Pen, kürsüden tüm göçmenleri Fransa dışına atacağına söz verdi.



Bugün açıklanan son anketlere göre, Emmanuel Macron yüzde 23 ile ilk sırada. Yüzde 27'lerden yüzde 22'lere inen Le Pen ise ikinci.

Son haftalarda büyük bir patlama yapan Jean-Luc Melenchon ise François Fillon'u yarım puanla geride bırakmış görünüyor. Yüzde 19,5'e ulaşan Melenchon, birkaç hafta önce yüzde 10'daydı.



Skandallardan kurtulamayan Fillon ise, dördüncü sıraya geriledi.



Pazar günü yapılacak seçimin ilk turunda, tabloya göre adayların yüzde 50'yi bulması imkansız. Mayıs ayındaki ikinci turda, ilk turda ilk iki sırayı alan adaylar yarışacak.