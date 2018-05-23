Bakanın oruç çıkışı ortalığı karıştırdı

Merkez-sağ liberal parti üyesi olan ve kamuoyunda göçmenlik karşıtı fikirleriyle tanınan Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, Danimarkalı BT gazetesine yazdığı bir yazıda "Danimarka toplumunun geri kalanı için oluşabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, Müslümanlardan Ramazan ayı boyunca işlerinden ayrılmalarını istiyorum" açıklaması Danimarka'yı karıştırdı.

Stojberg yazısında otobüs şoförlerini örnek göstererek, bir kişinin hem 18 saat oruç tutup hem de güvenli bir biçimde otobüs kullanamayacağını savunmuştu. "Açıkçası bir Müslümanın Danimarka toplumu gibi modern bir toplumda Ramazan'da oruç tutmasının toplum açısından sonuçları üzerine düşünmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullanan Bakan, "Danimarkalı Müslümanların dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak istemediğini, ancak Müslümanları Ramazan ayında işlerinden izin almaya teşvik etmeyi amaçladığını" açıklamıştı.

Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini söyledi.

Parti içinde bakanın görüşlerine mesafe alan bir diğer isim, Jacop Jensen de konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada Stojberg'e katılmadığını vurgulayarak, "Belki de biz politikacılar önce gerçek sorunlara çözüm bulmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.



Bakanın söz konusu ifadelerine ilişkin Birleşik Danimarkalı İşçiler Federasyonu 3F'den de bir açıklama geldi. Berlingske gazetesine konuşan bir sendika sözcüsü, "Uyum Bakanının bir sorun yaratmaya çalışıyor oluşu çok daha büyük bir problem" şeklinde konuştu. Sözcü, otobüslerin gerçekleştirdikleri seferlerin tamamen güvenli olduğunu; Ramazan ayının da bu gerçeğin istisnası olmadığını vurguladı.

Danimarka'nın en büyük otobüs firması olan Arriva da yaptığı açıklamada, şu ana kadar oruç tutan bir şoför nedeniyle meydana gelen bir kaza olmadığının altını çizdi.

