Bakanlığa baskın girişimi !

Almanya'da izinsiz gösteri yapan Identitaere Bewegung grubunun, Adalet Bakanlığı’na girmeye çalışması hareketli anların yaşanmasına sebep oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Identitaere Bewegung" adlı aşırı sağcı grup, Adalet Bakanlığı önünde izinsiz toplanarak Bakan Heiko Maas’ı protesto etti.

Berlin polisinin açıklamasında, Bakanlık önünde izinsiz toplanan 50'ye yakın kişinin Adalet Bakanlığı binasına girmek istediği, bunun engellendiği ve durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

KAMYONETLE GELDİLER

Göstericilerin kiralık kamyonetle Bakanlığın önüne geldikleri ve kamyonetten çıkardıkları merdivenle binaya tırmanmaya çalıştıkları kaydedildi.

Gösteride maytap yakıldığı ve bir kişinin toplanma yasasına muhalefetten gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen yıl ağustos ayında kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı’nın üzerine tırmanan Identitaere Bewegung grubunun üyeleri, Almanya’nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) tarafından izleniyor.

4 ÖĞRENCİYE İNCELEME

Öte yandan Süddeutsche Zeitung'un haberinde Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (MAD), Münih Silahlı Kuvvetler Üniversitesi’nde eğitim gören 4 öğrenciyi, "Identitaere Bewegung" grubuyla bağlantılı oldukları şüphesiyle incelediği ifade edildi.

Alman Haber Ajansı'nın haberinde ise Irkçı saldırı planladığı şüphesiyle tutuklu bulunan üsteğmen Franco A. ve asker Maximilian T’nin, bu öğrencilerden biriyle telefon ve internet üzerindeki sosyal ağlar yoluyla temasta olabileceği belirtildi.

Haberde, bu öğrencinin silah ve mühimmatın çalındığı tespit edilen Munster kışlasında kaldığı bilgisine de yer verildi.