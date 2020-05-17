Bakanlığın ''seks arkadaşı'' tavsiyesi ortalığı karıştırd

Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM), salgına karşı önlemlerin devam ettiği süreçte cinsel yaşamla ilgili bilgilendirmede bulundu. Tavsiyelerde, bireyler arasında 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması istenirken, “Düzenli olarak birlikte olduğunuz kişi ile cinsel ilişkiye girebilirsiniz” denildi. Eşi veya sevgilisi olmayıp fiziksel temas isteyenlere ise “seks arkadaşı” veya “sarılma arkadaşı” bulmaları ve hep aynı kişi ile birlikte olmaları önerildi.

Ancak bu ifadeler, basına yansımasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. RIVM, “seks arkadaşı” ifadesinin yanlış anlaşılmalara yol açabileceği gerekçesiyle sitesinden kaldırdı. Açıklamaların yeni halinde ise sadece ilişki kurulacak kişilerin anlaşması ve böylelikle Covid-19’un yayılma riskini en aza indirmesi tavsiye edildi. RIVM ayrıca, Covid-19’un yayılmasını önlemek için partnerlerin günlük hayatta görüştükleri kişilerin de sınırlandırılması gerektiğine değindi. Yazıda, “Ne kadar fazla insanla görüşürseniz, korona virüsünü yayma ihtimaliniz o kadar artıyor” denildi. Salgına karşı önlemlerin hafifletilmeye başladığı Hollanda’da 43 binden fazla kişi hastalığa yakalandı. Ülkedeki can kaybı ise 5 bin 600’ü geçti. (Kaynak: Euronews)



