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  4. 26 Kasım 2019 14:01

Balkanlar beşik gibi sallanıyor ! Bosna Hersek'te deprem

Arnavutluk'ta yaşanan depremlerin ardından Balkanlar'da korkutan bir deprem daha yaşandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balkanlar beşik gibi sallanıyor ! Bosna Hersek'te deprem
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Arnavutluk tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadıktan sadece birkaç saat sonra Bosna Hersek’te yürekleri ağızlara getiren bir sarsıntı meydana geldi. Arnavutluk’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın 75 kilometre uzağında 5.4 büyüklüğündeki bir deprem yaşandı.

Arnavutluk’ta en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Saraybosna’da hissedilen deprem bölgede panik yarattı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayda yaralanan ya da yaşamını kaybedenin olmadığını açıkladı.

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deprem , arnavutluk , saraybosna
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