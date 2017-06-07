Bankayı 1 Euro'ya satın aldı

İspanya’da iflasın eşiğindeki bankayı diğer bir banka kurtardı. Santander bankası, Banco Popular’ı (Halk Bankası) 1 Euro’ya satın aldı. Ülkenin altıncı büyük bankası Banco Popular'ın nakit kaynaklarının tükenmek üzere olduğu ve bankanın çalışamaz hale geldiği açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu sabah Banco Popular’ın mevduat sahiplerini ve kritik işlemlerini korumak için satış kararının alındığını duyurdu. Kararda ECB’nin, Banco Popular’ın "çalışamaz duruma geldiği” tespiti etkili oldu. Banco Popular, bundan böyle Santander grubunun bir üyesi olarak operasyonlarını sürdürecek.

Bankaların yeniden yapılandırılması ve tasfiyesine yönelik otorite (Junta Única de Resolución) de satışı doğruladı.

Ana Botín Grubuna ait Santander yaptığı açıklamada Banco Popular'ın bilançosunu temizlemek için 7 milyar euroluk bedelli sermaye artırımı planladığını açıkladı. Gelişmeler üzerine yeni günde yüzde 2.0 düşüşle açılan Santander hisseleri daha sonra gelen alımlarla toparlandı ve kayıplarını geri aldı.