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  4. 20 Kasım 2018 11:14

Barcelona’da tren raydan çıktı: 1 ölü, 5'i ağır 10 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde banliyö treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişi öldü, 5'i ağır 10 kişi yaralandı

Barcelona’da tren raydan çıktı: 1 ölü, 5'i ağır 10 yaralı
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Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Pais, en az bir kişinin öldüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Katalonya radyosu RAC1'in haberine göre, yerel saatle 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattında Manresa-Sant-Vicenç de Calders seferi yapan banliyö treninin iki vagonu raydan çıktı.

İspanya tren işletmeleri Renfe'nin sözcüsü Antonio Carmona, kazada çok sayıda yaralı olduğunu söylerken, Sivil Koruma ekiplerinden yetkililer de ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tren kazasının olduğu Vacarisses bölgesine 14 itfaiye aracı, 8 ambulans ve polis ekibinin gönderildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu. Kaza nedeniyle Terresa-Manresa arasındaki tren seferleri durduruldu.

 

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