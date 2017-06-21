CHP'nün yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
CHP'nün yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş gelişme !
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş gelişme !
MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''
MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''
Gülen'in CD'lerini bakın ne için kullanmış
Gülen'in CD'lerini bakın ne için kullanmış
DEAŞ oraya da sıçradı ! Korkutan gelişme
DEAŞ oraya da sıçradı ! Korkutan gelişme
Türk Bayrağı ile uluslararası fuarda gövde gösterisi yaptı
Türk Bayrağı ile uluslararası fuarda gövde gösterisi yaptı
Meteoroloji duyurdu: İşte bayramda hava durumu
Meteoroloji duyurdu: İşte bayramda hava durumu
Bu bölümde okuyan yaşadı ! Maaş gibi burs verilecek
Bu bölümde okuyan yaşadı ! Maaş gibi burs verilecek
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 21 Haziran 2017 22:09

Başbakan özür diledi !

İngiltere Başbakanı Theresa May, Grenfell Tower yangınındaki başarısızlıktan dolayı özür dilediğini açıkladı.

Başbakan özür diledi !
A+ A-

İngiltere Başbakanı Theresa May, Grenfell Tower yangınında devlet olarak sorumluluklar yerine getirilmediği için, "Başbakan olarak bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim" dedi.

İngiltere Başbakanı May, Batı Londra'daki yerel otoriteye ait Grenfell Tower'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelememeleri nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı. May, parlamentoda yaptığı konuşmada, Grenfell Tower yangınında, devletin gereken çabayı göstermediğine dikkat çekerek, "Yerel ve ulusal devlet, insanlara ihtiyaç duydukları zaman yardım etmeliydi. Başbakan olarak bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim" dedi.

Londra'nın Kensington bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Tower binasının yanması sonucu 79 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA

ingiltere , özür , yangın , Theresa May